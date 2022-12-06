​«Он истеричка»: Губерниев оскорбил Роналду

Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Криштиану в запасе, ибо он истеричка…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Ещё недавно в споре Роналду - Месси я был за Криштиану! Но в свете последних событий весь мир увидел, что он редкое говно... Тьфу...» - добавил Губерниев.

Вероятно, Губерниев имеет в виду скандальное интервью, в котором Роналду раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и многих представителей клуба.

Матч Португалия – Швейцария начнётся в 22:00 по московскому времени.