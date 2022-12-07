Фелиш сделал намёк «Атлетико» после матча за сборную Португалии

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что гораздо комфортнее чувствует себя в сборной Португалии.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала против Швейцарии (6:1) футболист записал себе в актив два результативных паса, при этом в клубе его дела складываются не лучшим образом. В прессе уже давно ходят слухи об уходе Фелиша из «Атлетико» в январе, и сам игрок не скрывает, что чувствует себя не в своей тарелке в мадридском клубе: «Манера игры в сборной и в «Атлетико» серьёзно отличаются. Всё складывается гораздо лучше, когда оказываешься в благоприятных условиях», – сказал в интервью Sport TV Фелиш после триумфа своей национальной команды.