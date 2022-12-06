​Роналду начнёт в запасе матч Португалии в 1/8 финала мундиаля - источник

Во вторник вечером последнюю путёвку в четвертьфинал чемпионата мира будут разыгрывать сборные Португалии и Швейцарии. Как сообщает Cabine Desportiva со ссылкой на RTP, звёздный форвард португальской команды Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке для запасных. По данным источника, с первых минут Фернанду Сантуш выпустит на поле Гонсалу Рамуша.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду выходил в основе во всех трёх прошедших матчах сборной Португалии на мундиале. При этом в каждом случае форварда меняли. В последней игре Роналду выразил возмущение из-за замены, и Фернанду Сантуш говорил, что поведение звезды ему не понравилось.

Стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии появятся уже очень скоро, следите за новостями.