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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Борис Игнатьев: «Просто катастрофа, как испанцы играли против Марокко» эксклюзив

07 Декабря 2022 • 11:47 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе марокканцев над испанцами и разгроме швейцарцев португальцами.

- Как вам марокканцы, которые выбили испанцев с чемпионата мира?

- Марокканцы показали, как надо играть против великой команды Испании с ее особым подходом к принципам игры в футбол. Они дали понять всем, что есть противоядие, когда в команде нет великих футболистов. С точки зрения тактики, понимания, как играть с испанцами, вчера было продемонстрировано это на все сто процентов. Они ничего не дали сделать испанцам, а те никак не могли перестроиться и вскрыть насыщенную территорию своей игрой в тики-таку. Этого не получалось. Поэтому отдавая должное марокканцам, надо сказать, что у испанцев нет второго варианта, чтобы решать по ходу игры задачи, которые ставит соперник.

- Как вообще оцените выступление Испании на турнире? Показалось, что она играла по нисходящей, с каждым матчем все хуже.

- Так оно и получилось по результатам и качеству встреч. Первая игра была феерическая. Испанцы наложили на свое умение высочайшую скорость, движение мяча и командные действия без мяча. Но к этому соперники готовились. Что и показала марокканская сборная, которая не только хорошо оборонялась, но и здорово убегала в атаку большим количеством футболистов.

- У испанцев всего два удара в створ ворот за всю игру. Катастрофическая статистика?

- Вообще катастрофа, как они вчера выглядели. Такого никогда не было. Им надо пересматривать свою игру или искать альтернативы.

- Как оцените серию пенальти?

- Мне показалось, что испанцы были очень разочарованы своей игрой и результатом, поэтому уверенность у них напрочь отсутствовала. Они были крайне неуверенны. Результат на них давил. Было видно, что это не те мастера, которые доверяют себе, верят в свой футбол и тренера. Поэтому так и произошло.

- Как оцените разгром португальцами швейцарцев?

- Неожиданно. Я думал, что португальцы добьются победы, потому что они сильнее, но все время ловил себя на мысли, не поглядывали ли они в сторону своего лидера Роналду, как во многих играх. Он всегда немного сдерживал их творческий порыв, но здесь ребята раскрепостились. Они получали удовольствие от той свободы, которая была, воспользовались ей сполна. У них был творческий порыв. Португальцы были готовы на любые подвиги. Я давно не видел их в таком состоянии.

- Криштиану Роналду остался в запасе. Его эпоха подходит к концу? Тем более, появляются новые звезды, такие как Рамуш.

- Это нормальное явление. Важно, как мы относимся к этому. Все великие заканчивают карьеру. И Месси тоже уйдет. И Пеле уходил. Главное, как они уходят. Мне не очень нравятся разговоры вокруг Роналду. Надо отдать ему должное за то дело, которому он исправно служил, и проводить его достойно.

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- Марокканцы смогут побороться с португальцами или чуда не произойдет?

- Не произойдет. Этого не может произойти. Не думаю, что марокканцы пройдут Португалию, хотя это хорошая сборная. Португальцы учтут ошибки Испании и сделают все возможное, чтобы добиться победы.

- Рассматриваете Португалию, как главного претендента на победу в чемпионате мира?

- Они будут одними из претендентов. По вчерашней игре португальцы мне понравились больше многих других сборных и скоростью, и взаимодействиями, и командными связями.

Елена Григорьевская

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Сборная Португалии Сборная Швейцарии Сборная Испании Борис Игнатьев Сборная Марокко
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