Кто такой Луис де ла Фуэнте, который возглавил сборную Испании

В четверг стало известно, что в сборной Испании будет новый главный тренер. Луис Энрике покинул пост, а его заменил тёзка де ла Фуэнте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом наставнике.

Сомнений в том, что у Испании будет новый главный тренер после чемпионата мира в Катаре, не было. Ещё до старта турнира ходили разговоры, что Луис Энрике в любом случае покинет национальную команду. Это было не подтверждено, но выглядело вполне реально. Луис Энрике работал со сборной Испании и на Евро, и на чемпионате мира, а после такого цикла тренеры часто уходят. После же позорного вылета с мундиаля уже не оставалось сомнений, что испанцы сменят наставника. Луиса Энрике нельзя было оставлять после вылета от Марокко, последовавшего за странным матчем с японцами на групповом этапе.

Однако выбор испанцев удивил. Ранее сообщалось, что сборную возглавит Марселино, и это казалось хорошим вариантом. Опытный тренер с интересными идеями, который никогда не работал в топ-клубе. Все его коллективы показывали интересный футбол, но были ограничены подбором исполнителей. В сборной Испании Марселино мог бы показать себя с лучшей стороны, но назначили не его. Пост занял Луис де ла Фуэнте Кастильо.

Выбор выглядит странно и сделан будто впопыхах. В четверг сообщили об отставке Энрике и тут же стало известно о его сменщике. Причём де ла Фуэнте уже был на договоре с Федерацией, ранее возглавляя молодёжку. То есть по сути никакого поиска не было, а просто взяли того тренера, который был под рукой. Почему Федерация не стала тратить время на поиск и переговоры с другими кандидатами, пока не очень понятно.

Будучи игроком, де ла Фуэнте большую часть карьеры провёл в «Атлетике» из Бильбао, в составе которого выиграл два чемпионства, Кубок и Суперкубок Испании. На тренерском поприще он долго работал в низших дивизионах. В 2013-м де ла Фуэнте принял сборную Испании до 19 лет и через два года выиграл чемпионат Европы. В 2018-м после ухода Альберта Селадеса занял пост наставника команды U21. Через год наставник вновь добился успеха на континентальном уровне, а в 2021-м уступил в финале Олимпиады. Это и есть все успехи 61-летнего специалиста.

Де ла Фуэнте знает испанскую молодёжь, через него прошли Симон, Ферран и Пау Торресы, Педри, Гави, Фати, Эрик Гарсия, Ольмо, Асенсио. С другой стороны, сейчас это уже всё футболисты национальной команды. Сборной не требуется какое-то кардинальное обновление или омоложение состава. Что сможет им дать на уровне первой сборной де ла Фуэнте, не совсем понятно.

В этом смысле в памяти сразу всплывает фигура Иньяки Саэса. В конце 90-х и начале нулевых под его руководством чемпионат Европы выигрывали команды до 19 и до 21 года, чемпионат мира – сборная до 20, а в 2000-м был и проигранный финал на Олимпиаде. Согласитесь, путь очень похожий. Казалось, Саэс знает всё про игроков Испании и готов добиваться успеха во взрослом футболе, а ведь в то время у «красной фурии» был кризис. Однако тренер его не решил. Сборная Испании не смогла выйти из группы на Евро-2004, и Саэс свою должность оставил.

Сейчас многие сборные пытаются строить сложный футбол, чтобы игра напоминала клубную. В этом смысле кажется, что приглашение тренера из молодёжной сборной, где иные требования, иные задачи, выглядит не самым правильным шагом.

Роман Андреев