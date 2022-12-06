​Матч Испании на втором подряд ЧМ в 1/8 финала переходит в овертайм – в прошлый раз было поражение от России

Во вторник вечером в рамках 1/8 финала чемпионата мира отношения выясняют сборные Марокко и Испании. Несмотря на территориальное преимущество, команде Луиса Энрике удалось создать небольшое количество моментов около ворот соперника в течение основного времени. После 90 минут на табло горят нули, и игра теперь переходит в овертайм.

Любопытно, что на прошлом чемпионате мира в 2018 году матч сборной Испании на стадии 1/8 финала тоже перешёл в дополнительное время. Тогда «красная фурия» в итоге проиграла России по пенальти.

Следить за матчем Марокко – Испания во всех красках можно в текстовой трансляции.