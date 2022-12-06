Главный тренер Марокко рассказал, кому посвящается победа над Испанией

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился комментарием о победе над сборной Испании. Напомним, марокканцы сдержали «красную фурию» в основное и дополнительное время. А после всухую выиграли в серии пенальти – 3:0.

«Это был грандиозный матч, мы боролись до конца. Теперь мы в истории, посвящаем победу всему марокканскому народу», - цитирует тренера А Bola. Действительно, празднования в Марокко после такого исторического достижения не стихнут до утра.

Теперь Реграги считает, что его команде необходимо отдохнуть, а после – идти к новым вершинам.

В последнем матче 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре встречаются сборные Швейцарии и Португалии. После 70-й минуты встречи португальцы громят соперника – 5:1 и, с большой вероятностью, станут соперниками марокканцев в четвертьфинале.