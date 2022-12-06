Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сравнил поражение Испании на чемпионате мира 2018 года от России и на ЧМ-2022 от Марокко.

«Можно и такую параллель провести, но я считаю, что пенальти – это лотерея. Испанцы не так остры в атаке стали, потому что, самое главное – реализация, а не владение мячом, и в этом плане их это подвело. Нужно создавать больше моментов и забивать голы, а не считать сколько у тебя процентов владения мячом и точных передач», — сказал Булыкин.

Сегодня, 6 декабря, сборная Испании вылетела из чемпионата мира, проиграв в серии пенальти Туниса (0:3). Четыре года назад испанцы тоже по пенальти проиграли России в 1/8 финала.