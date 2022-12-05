Хакими: «Испания должна нас немного бояться»

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Хакими отметил, что несмотря на силу соперника, который, по мнению футболиста, входит в топ-5 лучших команд текущего мундиаля, марокканцы уверены в себе и рассчитывают на победу.

«Мы заняли первое место в группе и заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться», — приводит слова Хакими Marca.

Матч Марокко — Испания состоится завтра, 6 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с победителем пары Португалия — Швейцария.