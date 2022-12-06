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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Испания вылетела в 1/8 финала на втором чемпионате мира подряд

06 Декабря 2022 • 20:55 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Вряд ли болельщики «красной фурии» рассчитывали так быстро покинуть мундиаль в Катаре. Сборная Испании вылетает на стадии 1/8 финала во второй раз подряд и снова после серии послематчевых пенальти.

В этот раз точнее оказалась сборная Марокко – 3:0. Испанцы ни разу не поразили ворота североафриканцев. Основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей.

Напомним, на чемпионате мира в России испанская сборная вылетела от хозяев турнира и тоже после серии пенальти – 3:4.

Теперь сборная Марокко проходит в четвертьфинал и встретится с той командой, которая победит в противостоянии сборных Португалии и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Марокко
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Окончен после пенальти
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Испания Испания
0
0
6.40 3.90 1.59
Видео
13 мин
Португалия Португалия
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0
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