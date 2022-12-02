Игрок сборной Марокко: «Мы уже вошли в историю»

Защитник сборной Марокко Наиф Агер высказался о выходе своей команды в плей-офф чемпионата мира – 2022 с первого места в группе. Африканцы опередили Хорватию, Бельгию и Канаду.

«Большая гордость для нас. Этот день останется в памяти нашего народа. Прекрасная работа команды, благодаря которой мы оказались в числе лучших команд мира. Мы уже вошли в историю. Огромная благодарность нашим болельщикам за поддержку», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в воскресенье, 6 декабря.