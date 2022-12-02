Мората оценил силу сборной Марокко

Центральный нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Марокко в плей-офф чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Марокко – очень сильный соперник. В предстоящей игре мы выложимся на все 100 процентов. С завтрашнего дня сфокусируем свое внимание на этой встрече. Постараемся не повторить судьбу матча с Японией, а то нам придется поехать домой», - передает слова нападающего портал Sport.es.

Матч 1/8 финала между сборными Марокко и Испании состоится в воскресенье, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.