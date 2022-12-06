Бускетс повторил рекорд сборной Испании

Сборная Испании сражается со сборной Марокко в предпоследнем матче 1/8 финала катарского чемпионата мира, и Серхио Бускетс, полузащитник «Барселоны», вышел на поле в стартовом составе.

Для него это уже семнадцатый матч в составе испанской сборной, что является повторением рекорда для сборной Испании. По семнадцать матчей в составе «фурии рохи» на чемпионатах мира провели также тезка Бускетса, Серхио Рамос, и легендарный голкипер Икер Касильяс.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.