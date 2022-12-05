Реграги: Если Марокко пройдёт Испанию, это станет большим сюрпризом

Наставник сборной Марокко Валид Реграги высказался в преддверии матча против национальной команды Испании.

«Это будет тяжелая игра, нашим соперником будет одна из лучших сборных мира, которая является фаворитом на победу в чемпионате мира», — цитирует Реграги Marca.

Специалист заявил, что если его команда пройдет Испанию, то это станет большим сюрпризом для всей страны.

Сборная Марокко заняла первое место в своей группе чемпионата мира, опередив Хорватию, Бельгию и Канаду. В 1/8 финала марокканцы встретятся с Испанией, матч состоится 6 декабря, начало игры запланировано на 18:00 по мск.