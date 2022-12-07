Бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может получить пост в испанской национальной команде.

Испанцы не слишком успешно выступили на чемпионате мира в Катаре, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения от Марокко в серии пенальти. Известно, что Луис Энрике с высокой вероятностью оставит свою должность. По информации Onda Cero, если это действительно произойдёт, одним из претендентов на роль сменщика станет Роберто Мартинес, не сумевший вывести сборную Бельгии из группы на текущем чемпионате мира.

49-летний специалист возглавлял бельгийцев с августа 2016 года. Под его руководством «красные дьяволы» заняли третье место на ЧМ-2018 в России.