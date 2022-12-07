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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Испании рассматривает Роберто Мартинеса в качестве преемника Энрике слухи

07 Декабря 2022 • 03:06 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может получить пост в испанской национальной команде.

Испанцы не слишком успешно выступили на чемпионате мира в Катаре, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения от Марокко в серии пенальти. Известно, что Луис Энрике с высокой вероятностью оставит свою должность. По информации Onda Cero, если это действительно произойдёт, одним из претендентов на роль сменщика станет Роберто Мартинес, не сумевший вывести сборную Бельгии из группы на текущем чемпионате мира.

49-летний специалист возглавлял бельгийцев с августа 2016 года. Под его руководством «красные дьяволы» заняли третье место на ЧМ-2018 в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Бельгии Роберто Мартинес Луис Энрике
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