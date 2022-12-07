Канчельскис считает, что «футбольный бог» наказал сборную Испании

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о вылете сборной Испании с чемпионата мира – 2022. Подопечные Луиса Энрике проиграли Марокко в матче 1/8 финала в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:3 по пен.).

По мнению эксперта, испанцы начали искать выгоду на групповом этапе, чтобы в плей-офф выйти на соперника попроще, но футбольный бог наказал их за это.

«Футбольный бог всегда наказывает такие команды, когда тут начинают что-то высчитывать, это неправильно. Вот они с этой арифметикой и доигрались», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

В четвертьфинале турнира сборная Марокко сыграет с Португалией (10 декабря).



