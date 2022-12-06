Сборная Марокко стала четвёртым в истории африканским четвертьфиналистом чемпионатов мира

Сборная Марокко стала лишь четвёртым африканским участником в истории чемпионатов мира по футболу.

Подопечные Валида Реграги смогли войти в число восьми сильнейших команд планеты после победы над Испанией в серии послематчевых пенальти. Ранее аналогичного результата достигали Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010).

Отметим, что ни одна африканская сборная не выходила в полуфинал мировых первенств. Прервать столь неудачную серию марокканцы попытаются в субботу, 10 декабря. Соперником африканцев станет победитель пары Португалия — Швейцария.