​Луис Энрике: «Я виноват, мы обсудим моё будущее»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сказал несколько слов после вылета команды с чемпионата мира – 2022.

Напомним, что Испания во вторник проиграла Марокко по пенальти на стадии 1/8 финала мундиаля в Катаре. После 120 минут итогового времени на табло горели нули.

«На следующей неделе мы поговорим и обсудим моё будущее. Сейчас неподходящий момент для этого. Я один виноват», - высказался Луис Энрике, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Сборная Марокко после прохода Испании ждёт следующего соперника в матче Португалия – Швейцария.