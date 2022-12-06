​Сборная Испании нанесла один удар в первом тайме матча ЧМ – худший показатель с 1966 года

Сборной Испании очень тяжело даётся матч 1/8 финала чемпионата мира против Марокко. В первом тайме команда Луиса Энрике нанесла только один удар по воротам. Как сообщают гуру статистики из Opta, это худший показатель «красной фурии» по крайней мере с чемпионата мира 1966 года. Именно с того турнира ведётся учёт данных.

Следить за происходящим на футбольном поле в поединке Марокко – Испания можно в текстовой трансляции. После часа игрового времени на табло горят нули.

Стоит отметить, что сборная Испании на прошлом чемпионате мира вылетела как раз в 1/8 финала. Тогда «красная фурия» проиграла России по пенальти. Если испанцы не прибавят, история можно повториться.