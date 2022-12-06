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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Футбольный бог всё видит: Испания наказана за свои поддавки

06 Декабря 2022 • 23:41 Комментировать (2)
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Сборная Испании выбирала себе соперника по 1/8 финала, но прогадала. Подопечные Луиса Энрике бесславно вылетели от Марокко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о результате поединка.

Футбол – это тот вид спорта, где по статистике сенсации, когда команда, играющая лучше, проигрывает, случаются довольно часто. Удача, фарт играют огромную роль, особенно в отдельно взятом матче. Это нельзя натренировать, нельзя к этому подготовиться. Однако в футболе очень часто бывает, что везёт тем командам, которые ведут себя достойно, и не везёт тем, кто действует иначе.

Сборная Испании на групповом этапе, по мнению почти всех наблюдателей, специально проиграла японцам. Ну не было видно у подопечных Луиса Энрике в том поединке желания переломить ход поединка. При этом поражение выглядело слишком уж выгодным для испанцев: немцы вылетели, в 1/8 финала Марокко, а не более статусная Хорватия, и половина плей-офф без Бразилии и Аргентины. Испанцы никогда не признаются, но едва ли кто-то поверит в то, что они проиграли не специально.

Так часто бывает, когда команды начинают выбирать себе соперника по плей-офф, прикидывая, кого проще обыграть. В конце концов на хорватов испанцы бы вышли с большим настроем. В матче против марокканцев у европейцев точно сидела мысль, что уж этих мы обыграем. Это сильно бьёт по мотивации. Недооценка – это вещь эфемерная, которую нельзя измерить, но которая всегда чётко видна. За 120 минут испанцы так и не показали, как вообще они хотели обыгрывать соперника. Казалось, что Луис Энрике и рассчитывал на голый класс своих исполнителей. Марокканцы же вышли на матч жизни – их мотивация била через край. Так дисциплинированно, кажется, никогда в жизни не играла ни одна команда из Африки.

Даже если уйти от обсуждения каких-то неосязаемых вещей, результат матча не выглядит несправедливым. Шутка ли, но марокканцы больше пробили в створ, чем их соперник. Общее количество выстрелов за испанцами, но получалось слишком неточно. Вообще 1 (один!) удар в створ за 120 минут – это самый настоящий позор. Бессмысленное катание мяча результата принести не могло.

Даже забавно, что на втором чемпионате мира подряд испанцы в 1/8 сталкиваются с одной и той же проблемой, но не могут найти решение. Взломать автобус у них категорически не получается. В результате 2018 года можно найти оправдание для сборной Испании. Во-первых, такая игра сборной России была слишком неожиданной, во-вторых, они в общем-то играли без тренера. Фернандо Йерро, который занял этот пост за пару дней до старта мундиаля, точно не был готов что-то придумать. Однако к Луису Энрике много вопросов. Неужели он не просчитал, что марокканцы запрутся? Где же был план В? Если не получается привычная игра, можно же было что-то другое предложить.

Испанцы хотели сыграть с марокканцами, но, возможно, что как раз проще было бы с хорватами. Балканцы не заперлись бы так на своей половине поля, а тоже пытались бы атаковать, оголяя зоны, и быстрые игроки «красной фурии» могли бы этим воспользоваться. В итоге же Луис Энрике обманул сам себя.

Не хочется оттаптываться на наставнике испанцев, учитывая все горести, которые он пережил в последние годы жизни. Однако Луис Энрике так и останется в истории сборной Испании человеком, который сначала очень некрасиво подвинул своего помощника Роберта Морено, а потом устроил поддавки на чемпионате мира и сам за это поплатился. Надо было просто играть в футбол.

Роман Андреев

Испания наказана справедливо?
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Комментарии (2)
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SHNM
07 Декабря 2022 в 01:03
Бог шельму метит. Получили по справедливости. На следующим чемпе десять раз задумаются, прежде чем играть в поддавки. Если конечно туда пройдут.
Кришна
07 Декабря 2022 в 00:46
Это не поддавки, а их реальный сегодняшний уровень. Катать мяч умеют, а до удара довести не могут. Тупо проигрыш Энрике. Он тупыми на весами шансов больше имел выиграть.
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