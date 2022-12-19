Педри уверенно возглавил один из рейтингов ЧМ-2022, несмотря на ранний вылет Испании

Сборная Испании завершила своё выступление на чемпионате мира в Катаре на стадии 1/8 финала, но полузащитник Педри выделился в индивидуальном плане.

20-летний представитель «Барселоны» стал явным лидером турнира по количеству точных передач в чужую треть поля – 71. Разумеется, этому поспособствовал своеобразный игровой сталь испанцев, который, впрочем, не помог им одолеть Марокко в первой стадии плей-офф. Второе место в рейтинге занял Лука Модрич из Хорватии – 52, а третьим стал Орельен Тчуамени из Франции – 48.

Педри провёл на чемпионате мира четыре матча, не отметившись результативными действиями.