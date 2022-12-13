Луис Энрике назвал игрока, который удивил его больше всех на ЧМ-2022

Экс-рулевой сборной Испании Луис Энрике рассказал, кто порадовал его на турнире в Катаре.

Испанцы бесславно завершили выступление на мундиале, не сумев взломать оборону сборной Марокко в 1/8 финала (0:0 после 120 минут и 0:3 в серии пенальти), однако в составе команды нашёлся игрок, восхитивший тренера.

«Педри – футболист, удививший меня больше всех на этом чемпионате мира, – рассказывает Энрике, выступая на канале Ибаи Льяноса. – Он полон магии, как Гарри Поттер, и он всегда всё делает правильно. Он очень похож на Иньесту», – похвалил полузащитника «Барселоны» специалист, отправленный в отставку после вылета Испании с чемпионата мира.