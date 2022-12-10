Александр Мостовой: «Мы кипели от того, что мы не видели у сборной Испании ни игры, ничего»

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.

«Конечно, это правильное решение. На этом чемпионате мира уже многие тренеры ушли, чьи команды вылетели. Так что этот уход Энрике абсолютно верный. Такой результат для Испании - позор. Плюс и игра сама была неважная. Мы кипели от того, что мы не видели ни игры, ничего», - сказал Мостовой.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявила о желании запустить новый проект. Новым главным тренером испанской сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.