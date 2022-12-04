Аршавин назвал сборную, которая больше всего удивила на ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какую команду считает открытием чемпионата мира – 2022.

«Кто больше всего удивил? Наверное, сборная Марокко. Они уверенно вышли. Да и пропустили всего один гол, причем забили его сами себе», - приводятся слова Аршавина на страницах издания Metaratings.ru.

Сборная Марокко пробилась в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. Африканцы опередили команды Бельгии, Хорватии и Канады.

В 1/8 финала марокканцы встретятся с одним из фаворитов мундиаля – сборной Испании. Игра пройдет во вторник, 6 декабря.