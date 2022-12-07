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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рамос: «Испания не проигрывает, Испания учится»

07 Декабря 2022 • 10:19 Комментировать (1)
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о поражении сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира против Марокко (0:0, 0:3 — пен).

Чемпион мира 2010 года поддержал своих соотечественников, отметив, что «красная фурия» извлечёт уроки из собственных ошибок и сможет стать только сильнее.

«Как никогда гордимся своим флагом, страной и игроками. Испания не проигрывает, Испания учится. Испания падает, спотыкается, но встаёт и продолжает лидировать», — написал Рамос в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная Испании уже на втором мундиале кряду не может преодолеть стадию 1/8 финала. Четыре года назад «красная фурия» уступила национальной команде России (1:1, 3:4 — пен).

В четвертьфинале турнира марокканцы  встретятся с Португалией. Эта игра состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Сборная Испании Сборная Марокко
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07 Декабря 2022 в 10:51
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