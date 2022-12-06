Сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022! Африканцы в серии пенальти разгромили грозную Испанию

В плей-офф чемпионата мира схлестнулись сборные Испании и Марокко.

Сборная Марокко шла первой в афише противостояния, потому что выиграла группу. А Испания на три минуты даже оказывалась за чертой плей-офф. Да-да, было такое после ярких 7:0 с Коста-Рикой. Однако многие эксперты упрекают команду Луиса Энрике в намеренной сдаче матча Японии. Так они избежали встречу с Хорватией, уже выбившей азиатов, и одну линию сетки с монолитной Бразилией. Вместо этого – Марокко в 1/8 финала.

Но этот соперник тоже совсем не подарок. В основе «атласских львов» есть Буну, Хакими, Амрабат, Зиеш, Эн-Несири, что правда несоразмерно классу Бускетса, Педри, Альбы, Ольмо или Родри. И конечно же «красная фурия» забрала мяч, инициативу, территорию. Но Марокко этого ожидал, а у испанцев будто продолжался неудачный матч против Японии. Стерильное владение, беззубые подходы к ворота Буну и ничего более.

Опасно закидывал только Альба. После одной из таких передач Гави пробил в перекладину, правда, там был офсайд зафиксирован в итоге, а Марко Асенсио – в сетку ворот с внешней стороны. И всё на этом. У сборной Испании за первые 55 минут вообще не было ударов в створ ворот, только не самое полезное владение мячом. Марокканцы посмотрели на ситуацию и чуть осмелели.

Сначала Мазрауи запрессовал Торреса и примерился дальним ударом. Симон вроде всё видел, но накрыл мяч только со второй попытки. А первый легитимный момент создали как раз африканцы. Буфаль с левого края навесил на Агеда, кивнувшего головой чуть правее створа. На это испанцы ответили на исходе часа игры, как раз тем самым первым ударом в цель – Буну из-под перекладины выудил мяч, плотно пущенный Ольмо. Испанское преимущество по владению мячом, тем временем, даже увеличивалось, но моментов больше не становилось.

Уже и Луис Энрике устал наблюдать эту картину, наконец выпустив чистого форварда (Морату) и Карлоса Солера вместо Гави и Марко Асенсио. Затем вышел и Неко Уильямс, но картина игры никак не поменялась. Совсем без опасных моментов матч докатился до овертайма. А затем и до серии пенальти. Испания и Марокко оставили силы лишь на один момент, причём случился он в концовке каждого из таймов.

В первом случае бил Шеддира, получивший мяч от Унаи, но из убойной позиции не смог переиграть Симона – голкипер парировал мяч ногой. А на 123-й минуте Солер от угла поля подал точно на Сарабию, который пальнул в штангу. Гола не случилось, но был бы он несправедливым. Сборная Испании и команда Марокко плавно переместились в серию пенальти, где удачливее начали африканцы. Сабири и Зиеш свои попытки реализовали, а Сарабия и Солер с нервами не справились. Сразу 2:0!

Бенун своим промахом добавил интриги, но у испанцев совсем ничего не получалось – промазал Бускетс. Хакими следом забил, и в итоге 3:0 в серии пенальти, победа сборной Марокко. В 1/4 финала африканская команда сыграет с победителем пары Португалия – Швейцария.