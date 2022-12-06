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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022! Африканцы в серии пенальти разгромили грозную Испанию

06 Декабря 2022 • 20:49 Комментировать (92)
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

В плей-офф чемпионата мира схлестнулись сборные Испании и Марокко.

Протокол игры  
Марокко0:0
(3:0 по пен.)		Испания
(2:0) Зиеш Хаким121'  
(3:0) Хакими Ашраф121'  
(1:0) Сабири Абдельхамид121'  
Буну ЯссинХакими АшрафАгер Наиф 84' (Эль-Ямик Джавад ( 84') Саисс Ромен  90'Мазрауи Нуссаир 82' (Хеддира Валид ( 82') Унаи Аззедин 120' (Банун Бадр ( 120') Амрабат СофьянАмалла Селим 82' (Сабири Абдельхамид ( 82') Зиеш ХакимЭн-Несири Юссеф 82' (Аттият-Аллах Яхья ( 82') Буфаль Софиан 66' (Эззалзули Абде ( 66')
Запасные: Абухляль ЗакарияМунир МохандЗарури АнассЭль-Ханнус БилальШаир ИльясХамдалла АбдерразакТагнаути РедаДари АшрафДжабране Яхья
Унай СимонЛьоренте МаркосРодри ЭрнандесЛапорт Эмерик  77'Альба Жорди 98' (Бальде Алехандро ( 98') Гави 63' (Мората Альваро ( 63') Бускетс СерхиоПедриТоррес Ферран 75' (Уильямс Нико ( 75'Сарабия Пабло 118') Асенсио Марко 63' (Солер Карлос ( 63') Ольмо Дани 98' (Фати Ансу ( 98')
Запасные: Карвахаль ДаниэльСанчес РобертКоке ХорхеГарсия ЭрикАспиликуэта СесарТоррес Пау IIРайя ДавидПино ЙеремиГильямон Уго
06 декабря. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

Сборная Марокко шла первой в афише противостояния, потому что выиграла группу. А Испания на три минуты даже оказывалась за чертой плей-офф. Да-да, было такое после ярких 7:0 с Коста-Рикой. Однако многие эксперты упрекают команду Луиса Энрике в намеренной сдаче матча Японии. Так они избежали встречу с Хорватией, уже выбившей азиатов, и одну линию сетки с монолитной Бразилией. Вместо этого – Марокко в 1/8 финала.

Но этот соперник тоже совсем не подарок. В основе «атласских львов» есть Буну, Хакими, Амрабат, Зиеш, Эн-Несири, что правда несоразмерно классу Бускетса, Педри, Альбы, Ольмо или Родри. И конечно же «красная фурия» забрала мяч, инициативу, территорию. Но Марокко этого ожидал, а у испанцев будто продолжался неудачный матч против Японии. Стерильное владение, беззубые подходы к ворота Буну и ничего более.

Опасно закидывал только Альба. После одной из таких передач Гави пробил в перекладину, правда, там был офсайд зафиксирован в итоге, а Марко Асенсио – в сетку ворот с внешней стороны. И всё на этом. У сборной Испании за первые 55 минут вообще не было ударов в створ ворот, только не самое полезное владение мячом. Марокканцы посмотрели на ситуацию и чуть осмелели.

Сначала Мазрауи запрессовал Торреса и примерился дальним ударом. Симон вроде всё видел, но накрыл мяч только со второй попытки. А первый легитимный момент создали как раз африканцы. Буфаль с левого края навесил на Агеда, кивнувшего головой чуть правее створа. На это испанцы ответили на исходе часа игры, как раз тем самым первым ударом в цель – Буну из-под перекладины выудил мяч, плотно пущенный Ольмо. Испанское преимущество по владению мячом, тем временем, даже увеличивалось, но моментов больше не становилось.

Уже и Луис Энрике устал наблюдать эту картину, наконец выпустив чистого форварда (Морату) и Карлоса Солера вместо Гави и Марко Асенсио. Затем вышел и Неко Уильямс, но картина игры никак не поменялась. Совсем без опасных моментов матч докатился до овертайма. А затем и до серии пенальти. Испания и Марокко оставили силы лишь на один момент, причём случился он в концовке каждого из таймов.

В первом случае бил Шеддира, получивший мяч от Унаи, но из убойной позиции не смог переиграть Симона – голкипер парировал мяч ногой. А на 123-й минуте Солер от угла поля подал точно на Сарабию, который пальнул в штангу. Гола не случилось, но был бы он несправедливым. Сборная Испании и команда Марокко плавно переместились в серию пенальти, где удачливее начали африканцы. Сабири и Зиеш свои попытки реализовали, а Сарабия и Солер с нервами не справились. Сразу 2:0!

Бенун своим промахом добавил интриги, но у испанцев совсем ничего не получалось – промазал Бускетс. Хакими следом забил, и в итоге 3:0 в серии пенальти, победа сборной Марокко. В 1/4 финала африканская команда сыграет с победителем пары Португалия – Швейцария.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Марокко
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Комментарии (92)
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CERG
06 Декабря 2022 в 22:23
Марокканцы молодцы, сначала думал, что испанцы играют в красном)
Местами давили, на автобус как тут многие пишут мало похоже, потому что встречали очень высоко, заставляя соперника уныло катать мяч в районе 10 метров от центра поля, да и сами атаковали немало, пожалуй, самый сильный андердог на этом ЧМ, справедливо прошли дальше.
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:42
ооооо,первое мудрое слово за сегодня)))) молодец чел, растет над собой )))
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 21:41
Пенальтм испанцы ужасно пробили, кстати. Не помню, чтобы кто-то настолько слабо пробил пенали. Хотя Сарабия на 120 минуте мог снять все вопросы о победителе и стать героем матча.
Roni
06 Декабря 2022 в 21:39
Позор дикий
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:40
марокканцам или испанцам? ))))))) непонятно из контекста...))
Fan from Stamford Bridg
06 Декабря 2022 в 21:55
скорее испанский)
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 21:35
Вижу, тут партсобрание заслуженных юмористов ЕФ в самом разгаре:) Очень весело наблюдать за этой картиной)
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:24
и вот главный болельщик сб Испании - в студии!!! )) раскройте все уши - и слушайте, слушайте, и внимайте!!!! и запоминайте эти мудрые речи!!!!
Element-22
06 Декабря 2022 в 21:25
Главное - с ним не разговаривать ))
ARTUR
06 Декабря 2022 в 21:34
так он пишет потом с других акаунтов самому себе , этим создавая иллюзию своей значимости )) но у него конечно же талант )) он и Петра Первого может приплести к футболу и Петра и Павла )))
Element-22
06 Декабря 2022 в 21:35
Я не верю, что есть люди, которые не выкупают, когда он разговаривает сам с собой. Он же вообще свою подачу не меняет)
ARTUR
06 Декабря 2022 в 21:36
ага )) как под копирку ))
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 21:37
Вы о чем, придурки?) Самокритикой занимаетесь что ли?
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 21:36
ОК, теперь я знаю твои хитрые восточные фокусы)
Sergey999
06 Декабря 2022 в 22:05
Ты недавно написал что вот вот и по барабану станут комменты) ан нет) строчишь все больше и больше)))
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 21:21
С одной стороны, Испания неважно сыграла, без энтузиазма, с другой стороны, Марокко ничего не позволил сделать, палка о двух концах, как обычно. В любом случае, игра испанцев оставила желать лучшего, нужны определенные перемены.
One Live
06 Декабря 2022 в 21:20
Боюсь за Милку, как бы руки на себя не наложила)
Германия, Испания)))
Element-22
06 Декабря 2022 в 21:21
Не наложит, пока Франция в деле)) млин, как классно вспоминать её вчерашние речи о Бразилии и Испании))
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 21:23
Надеюсь, Франция надерет пятую точку англичанам))
One Live
06 Декабря 2022 в 21:19
Испания стабильна!!!
Так слиться одинаково в двух ЧМ надо уметь!!!
Вот это класс!
Тики таки едут домой и это правильно!
wild cat
06 Декабря 2022 в 21:14
даааа пиривилися в гишпанки настаяшыи дон кихоты...)) асталися толька фермиры пашушыя паля на мулах..))
марока малацы!!! пайду куплю килаграм мараканских апильсинаф..)) а гишпанцы ышо за сутки зафрахтавали усех вирблюдаф па фсей пустыни..)) адьёс
pol-black
06 Декабря 2022 в 21:14
это какой то трындец. да, трудно было взломать эшелонированую оборону марокканцев, но нужно было стараться. испанцы хотели вывезти на индивидуальном мастерстве, но игра сегодня не шла у них вообще. куча ошибок в передачах и при приёме мяча, неточные удары, медленное принятие решений... ну и пенальти... эти гады мне всю картину испортили в раскладе. испанцы сегодня проиграли по делу. не было у них желания выиграть матч. а Лучо пора наверное оставить свой пост. мотиватор из него получился никакой. да и просто тренер тоже не очень. грустно...
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:15
ощущение было не столько "трудно", сколько "впадлу" или "а как?", или "а может лучше мячик покатать?"...
pol-black
06 Декабря 2022 в 21:17
ага. не знаешь, что делать - катай мяч. и я понимаю, если бы они хотя бы как хорваты пенальти били. но ведь как японцы!!!
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:18
ну вчера все одно матч интересней был, и в плане игры, и в плане "поведения игроков", повторюсь, мне марокканцы именно поведением совсем не понравились.....
pol-black
06 Декабря 2022 в 21:27
поведение игроков, тянущих время и сбивающих ход матча. нормальное для такой ситуации.
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:28
не-не-не, можно обороняться всей командой, но позволять себе "подержать", "пнуть из-подтишка", "подтолкнуть" - терпеть не могу такие команды и игроков....а уж как клоунничал Хакими, он ведь вроде в РМ был - очень рад, что уже нет!!!!
pol-black
06 Декабря 2022 в 21:43
подленькая игра, но ведь арбитр даже не фиксировал их фолы. они были такие неявные, но частые. некрасивая игра, но зато с претензией на результат.
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:46
вот-вот.....я часто судей не понимаю....на повторе четко видно, как по ногам попадают или там толчок, или цепляет руками - а он разводит руки в стороны, мол, чисто.....ага, игроки пользуются...
NOBODY
06 Декабря 2022 в 21:29
это было весь матч, а не только в конце...
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Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Марокко Марокко
Испания Испания
0
0
6.40 3.90 1.59
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Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
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