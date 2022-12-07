Билялетдинов – о сборной Испании: «Владение мячом дало лишь путёвку домой»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о вылете сборной Испании с чемпионата мира.

Специалист считает, что испанскому коллективу одержать победу в матче с командой Марокко (0:0, 0:3 пен) помешала «мания величия», появившаяся после разгромного результата в поединке с Коста-Рикой (7:0).

«Теперь пусть едут домой и разбираются в себе. Владение мячом дало лишь путёвку домой», - приводит слова Билялетдинова Bet On Mobile.

Из группы катарского соревнования с Японией, Германией и Коста-Рикой национальная сборная Испании вышла со второго места.