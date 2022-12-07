Селюк – о сборной Испании: «Не понимаю, как можно так плохо бить пенальти»

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк высказался на тему исполнения одиннадцатиметровых ударов футболистами сборной Испании в матче с Марокко (0:0, 0:3 пен).

«Не понимаю, как можно так плохо бить пенальти. Ну там же много талантливых игроков», - цитирует Селюка «Матч ТВ».

Футбольный деятель отметил, что при всём умении испанского коллектива играть в футбол, им не хватает таких важных качеств как самоотверженность и мотивация.

Сам же поединок не вызывал интереса качеством демонстрируемого уровня игры, добавил Селюк.

В четвертьфинале сборная Марокко сыграет с командой Португалии.