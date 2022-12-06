Гаврилов считает, что в России чемпионат проходил ярче, чем в Катаре

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что российский чемпионат проходил ярче, нежели катарский, так как в России к футболу относятся более трепетно. Катар - пожалуй, одна из немногих стран-хозяек чемпионатов мира, наряду с США, в которой на момент проведения турнира практически отсутствовала какая-либо футбольная культура.

- У нас футбол очень любят, а в Катаре к футболу равнодушны. У них свои дела, проблемы. Они живут своей жизнью, а у нас все же был праздник, - заявил Гаврилов в интервью «РБ Спорт».

Сегодня на чемпионате мира в Катаре сыграют Испания с Марокко, а также Швейцария с Португалией.