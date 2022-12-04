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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сорокин признался, что на ЧМ-2022 его удивила сборная Марокко

04 Декабря 2022 • 15:05 Комментировать
Марокко
...
Испания
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06.12 18:00

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин ответил на вопрос, какая сборная удивила его больше всего на чемпионате мира 2022 года.

«Пока что больше всего меня удивила сборная Марокко, они очень уверенно прошли группу. Думаю, что фаворитами мундиаля являются Аргентина, Бразилия и Испания», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Футболист заявил, что в этом году болеет только за красивый футбол и просто наслаждается мундиалем.

Сборная Марокко выиграла свою группу чемпионата мира, опередив Хорватию, Бельгию и Канаду. В 1/8 финала марокканцы встретятся с Испанией, игра пройдет 6 декабря в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Испании Сборная Марокко Егор Сорокин
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