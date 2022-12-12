Луис Энрике: «Я доволен работой, которую проделал в сборной Испании»

Бывший рулевой сборной Испании Луис Энрике вновь запустил стрим, где ответил на актуальные вопросы.

Испанцы неожиданно вылетели на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, уступив сборной Марокко в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Вскоре после поражения было объявлено об уходе Энрике с должности главного тренера.

«Мы провели не лучшую игру против Марокко, но хорошо выступили на чемпионате мира. Думаю, я проделал хорошую работу, если оценивать все четыре года моего пребывания в сборной Испании. Я доволен тем, что я сделал. Мы определённо могли играть лучше, но нам удалось вернуть интерес людей к национальной команде, что тоже важно», – отметил на стриме Энрике.