Кирьяков осудил тренера сборной Испании за стримы во время чемпионата мира

Российский футбольный специалист Сергей Кирьяков рассказал о своем отношении в стримам главного тренера сборной Испании Луиса Энрике на платформе Twitch. Во время ЧМ-2022 испанский наставник общается с болельщиками и отвечает на их вопросы.

«Я не одобряю такое. Чем меньше высказываешься, тем лучше для команды. На таком турнире поставлено многое, поэтому надо вести более закрытый образ жизни», - приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

«Красная фурия» квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе. В рамках 1/8 финала испанская сборная сыграет против национальной команды Марокко.