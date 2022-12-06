Гранат испытал дежавю от вылета Испании с чемпионата мира

Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат испытал дежавю после поражения сборной Испании от марокканцев в послематчевой серии пенальти.

«Дежавю! Испанцы действовали не совсем интенсивно. А марокканцы были дисциплинированны в обороне», - цитирует Граната «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что изначально болел за марокканцев в этой паре. И стиль игры сборной Испании не нравится ему совершенно. А ещё, по мнению Граната, некоторые испанцы подсознательно думали о фиаско четырёхлетней давности, когда проиграли на этой же стадии турнира россиянам и это им мешало.

Последнего участника четвертьфинала чемпионата мира в Катаре узнаем совсем скоро. Противостояние сборных Швейцарии и Португалии начнётся в 22:00.