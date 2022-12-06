​Уткин поделился ожиданиями от матча Марокко – Испания

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями в преддверии матча сборных Марокко и Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

По словам Уткина, на мундиале в Катаре испанцы уже показали мощь и качество, но поражение от Японии в третьем туре (1:2) поставило дилемму.

«Или вы, испанцы, вот так, за 10-15 минут, проиграть кому угодно. Или же вы, испанцы, реально искали себе «сетку» полегче, а тогда какие вы, испанцы, претенденты на титул? И обе части этого словесного уравнения работают на мотивацию самым прямым образом. Вот и парадокс», - написал Уткин в телеграм-канале.

Учитывая мотивацию сборной Испании, Уткин не верит в возможный успех Марокко в этом матче.

Матч Марокко – Испания стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.