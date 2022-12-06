Наставник Марокко Реграги высказался о победе над Испанией и выходе в четвертьфинал

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал неожиданный выход своей команды в четвертьфинал чемпионата мира.

Марокканцы не только сдержали Испанию в основное и дополнительное время, но и не пропустили в серии послематчевых пенальти (3:0).

«Я уже говорил, что мы приехали в Катар не для того, чтобы просто поучаствовать и вылететь после трёх матчей – мы сразу рассчитывали на большее. Почему бы теперь не помечтать о победе на чемпионате мира или хотя бы о выходе в полуфинал? Сегодня игроки отдали все силы, но добились своего. Они сотворили историю. Это был невероятно изнуряющий матч, но мы выполнили свой план», – отметил в послематчевом интервью Реграги.