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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аршавин - о сборной Испании: «Они даже не смотрели на ворота»

08 Декабря 2022 • 00:31 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление команды Испании на мундиале в Катаре. Вчера «красная фурия» в очередной раз провалилась в серии пенальти после матча с командой Марокко, а до этого испанцы 120 минут не могли поразить ворота африканцев в основное и дополнительное время.

«Они даже не смотрели на ворота. На мой взгляд, это был несовременный футбол, не было остроты в атаке», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сборная Испании вылетает на стадии 1/8 финала второй мундиаль подряд. В 2018 году они проиграли россиянам, а в 2014 году вообще не вышли из группы на чемпионате мира в Бразилии.

Марокканцы, оформив сенсационную победу, встретятся в четвертьфинале со сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Испании
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