Энрике ответил, где хочет работать после сборной Испании

Наставник Луис Энрике, покинувший пост главного тренера сборной Испании, хочет вернуться в клубный футбол.

Специалист возглавлял испанскую национальную команду с 2018 года, а после вылета с чемпионата мира в Катаре был уволен. Испанцы, напомним, уступили сборной Марокко в 1/8 финала, проиграв в серии послематчевых пенальти.

«Я хочу вернуться в клубный футбол. Я планирую снова тренировать в клубе после опыта в сборной Испании», – заявил Энрике, слова которого приводит Фабрицио Романо. По информации авторитетного инсайдера, рулевой уже получал предложения от клубов в прошлом году.

По слухам, в назначении Луиса Энрике заинтересован мадридский «Атлетико».