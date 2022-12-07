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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Реграги: «Мы показали миру, что каждый марокканец есть марокканец»

07 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об игроках своей команды, родившихся в европейских странах.

Напомним, сам Реграги родился во Франции в городе Корбей-Эссон.

«Перед этим чемпионатом мира нам задавали много вопросов о парнях, родившихся в Марокко и тех, кто родился в Европе. Иногда люди, в том числе некоторые журналисты в этом зале, говорили, что эти парни не любят Марокко, и спрашивали, почему бы просто не взять только тех ребят, которые родились в Марокко? Мы показали миру, что каждый марокканец есть марокканец – когда он приходит в сборную, он хочет сражаться. Я родился во Франции, но никто не может отделить моё сердце от моей страны. Мои игроки выкладываются на сто процентов, некоторые родились в Германии, некоторые в Италии, Испании, Нидерландах, Франции… Я амбициозен - это то, что я даю своим игрокам. Может быть, когда я состарюсь, я буду этому [выходу в четвертьфинал ЧМ-2022] рад, но сейчас я горжусь своей страной. Это показывает, что вы можете иметь марокканского тренера и делать это, вам просто нужна уверенность», - приводит слова наставника марокканской сборной GWFN.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Сборная Марокко Валид Реграги
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