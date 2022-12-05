Хакими: «Мне очень нравится, как играет Педри»

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими сделал комплимент полузащитнику Испании Педри. Напомним, африканцы встретятся с «красной фурией» завтра в рамках ⅛ финала чемпионата мира.

«Мне очень нравится, как играет Педри, но у Испании также есть игроки вроде Асенсио. Нам нужно быть аккуратными», – заявил Хакими на пресс-конференции.

Напомним, Марокко стал победителем группы, где выступали такие сборные, как Хорватия, Бельгия и Канада. Испания, в свою очередь, заняла второе место в квартете с Японией, Германией и Коста-Рикой.

На счету Хакими в данный момент одна результативная передача на чемпионате мира.