Авторитетное агентство дало Марокко 40 процентов победы над Испанией

Сборная Испании встречается со сборной Марокко в предпоследнем матче 1/8 финала катарского Мундиаля. Авторитетная рейтинговая контора Gracenote классифицирует марокканскую сборную на четырнадцатом месте в своем общем рейтинге команд, в том числе и вследствие успехов на текущем Мундиале, в то время как Испания расценивается как четвертая сила.

Шансы Марокко на то, что команда выйдет в четвертьфинал, расцениваются как 40 процентов, шансы Испании - 60%. Если у Марокко получится, она станет всего лишь третьей африканской сборной, которая сыграет в четвертьфинале ЧМ - после сборной Камеруна в 1990 и сборной Ганы в 2010 году.