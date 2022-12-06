Черышев: «После Коста-Рики думали, что сборная Испании вернулась»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал фиаско сборной Испании. Накануне команда Луиса Энрике всухую проиграла сборной Марокко в серии послематчевых пенальти – 0: а после вылетели с мундиаля в Катаре.

«После матча против Коста-Рики думали, что сборная Испании вернулась и выиграет чемпионат мира. Оказалось, что они ещё не так хорошо укомплектованы», - цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что марокканцы сыграли грамотно и строго в обороне и это тоже привело их к успеху, а не только безалаберные удары испанцев в серии пенальти. Ведь африканцы прекрасно понимали, какой процент владения мячом будет у команды Испании в очной встрече.

Теперь сборная Марокко в четвертьфинале ждёт своего соперника, а сборная Испании пакует чемоданы на рейс «Доха – Мадрид».