​Мората в запасе: Состав сборной Испании на матч с Марокко

В рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Испании будет играть против Марокко. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Унай, Льоренте, Родри, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Ольмо, Асенсио.

Стоит сказать, что нападающий Альваро Мората, который забивал в каждом из трёх прошедших матчей Испании на мундиале, начнёт игру в запасе. В прошлой игре против Японии Мората получил ушиб.

Матч сборных Марокко и Испании стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.