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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бышовец: «Педри и Гави ещё не готовы обеспечивать надёжность стиля сборной Испании»

11 Декабря 2022 • 14:47 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, «красная фурия» смогла дойти до стадии 1/8 финала, где уступила Марокко (0:0, 0:3 — пен).

Бышовец сравнил стиль игры сборной Испании со стилем, который исповедует чемпион Англии «Манчестер Сити», отметив, что «горожане» тоже не могут добиться успеха на европейской арене. По мнению российского специалиста, молодые полузащитники испанской команды Педри и Гави пока не способны действовать надёжно в условиях подобной тактики.

«Позиционная игра требует подбора игроков, уровень креативности которых создаёт много проблем соперникам за счёт контроля мяча и освобождения пространства для развития атак. Педри и Гави ещё не готовы обеспечивать надёжность стиля», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

При этом Бышовец поддержал экс-наставника сборной Испании Луиса Энрике, подавшего в отставку сразу после вылета команды. Российский тренер похвалил испанца за то, что он остался приверженцем атакующего стиля, несмотря ни на что.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец Сборная Испании Педри Гави
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