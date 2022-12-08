Черчесов согласился с тем, что марокканцы обыграли Испанию в стиле сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу сборной Марокко над Испанией (0:0, 3:0 — пен) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Специалист согласился с мнением, что четыре года назад на мундиале в России наша национальная команда обыграла сборную Испании в похожем стиле.

«Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Детали различаются, но принцип один — отдать пространство, но не инициативу», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что благодаря этой победе сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с Португалией. Игра состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.