Аспиликуэта: «Испанию ждёт очень тяжёлый матч в 1/8 финала»

Фланговый защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался относительно грядущего противостояния с командой Марокко в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Испанию ждет очень тяжелый поединок. Марокканцы на групповой стадии доказали свою состоятельность. Мы стремились к трем победам, однако по итогу финишировали на второй позиции. Трудно излучать оптимизм после неудачного матча. Нам нужно демонстрировать более уверенную игру», - приводит слова латераля Todomercadoweb.

Матч Марокко – Испания состоится во вторник, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.