Самедов подвёл итоги выступления сборной Испании на ЧМ-2022

Бывший футболист российской национальной команды Александр Самедов высказался о вылете испанской сборной с ЧМ-2022.

«Не знаю, чего на этом чемпионате мира Испании не хватило. Они ярко начали. Потенциал атакующий был виден сразу. В итоге видите, как получилось с японцами. Мне кажется, поражение от Японии должно было Испанию немного опустить на землю, взбодрить» — приводит слова участника домашнего чемпионата мира издание «Спорт-Экспресс». Эксперт отметил уровень марокканской сборной, выделив дисциплину и хороший подбор футболистов.

Напомним, что Испания закончила своё выступление в Катаре, проиграв с сухим счётом серию пенальти после нулевой ничьи против Марокко.