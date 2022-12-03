Касильяс: «Марокко - хорошая команда»

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился своими ожиданиями от матча испанцев со сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Многие рады, что мы обошли стороной Бразилию и Аргентину на ранних стадиях плей-офф, но мы будем играть против очень хорошей команды Марокко. Дальше нас может ждать Португалия. Через несколько дней мы увидим, какой расклад был лучше», — сказал Касильяс в эфире TVE.

Напомним, что Испания проиграла последний матч группового этапа против сборной Японии, заняв второе место в группе Е.

Матч 1/8 финала против Марокко начнется 6 декабря в 18:00 по московскому времени.