Энрике заявил, что исключил бы из заявки на ЧМ-2022 одного из игроков, если бы мог вернуться в прошлое

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике жалеет о включении в заявку на чемпионат мира – 2022 одного из футболистов.

Испанцы уверенно стартовали, одолев Коста-Рику со счётом 7:0, но затем не смогли обыграть Германию, уступили Японии и завершили выступление на турнире поражением от Марокко в серии пенальти в рамках 1/8 финала.

«Да, я бы исключил из заявки одного игрока, но я не буду называть его имени, – отвечает на вопрос Энрике. – Один из наших футболистов проявил себя совсем не так, как мне хотелось, и я бы заменил его на другого», – признался специалист, уволенный вскоре после вылета команды с чемпионата мира.