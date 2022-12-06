Испанцы нанесли лишь один удар в створ в матче с Марокко

Сборная Испании повторила антирекорд по ударам в створ на матче чемпионата мира, который был установлен в 1966 году. Как сообщает Opta, за все 120 минут основного и дополнительного времени матча 1/8 финала турнира с Марокко «красная фурия» лишь раз пробила в створ ворот Яссина Буну.

Испанцы, напомним, несколько минут назад неожиданно проиграли триумфатору группы F – сборной Марокко. Основное и дополнительное время матча победителя не выявили и завершились нулевой ничьей. А вот в серии послематчевых пенальти африканская сборная без шансов обыграла сборную Испании – 3:0. Подопечные Луиса Энрике не забили в серии ни разу.

Теперь марокканцы в отличном настроении ждут соперника в четвертьфинале катарского мундиаля. Это будет либо сборная Португалии, либо сборная Швейцарии.