Новый тренер сборной Испании прокомментировал уход Бускетса

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что думает о решении Серхио Бускетса завершить выступления в национальной команде.

Об уходе 34-летнего полузащитника «Барселоны» стало известно на днях. Испанцы неудачно провели чемпионат мира в Катаре, вылетев в 1/8 финала от сборной Марокко – тот матч останется последним в составе «красной фурии» для знаменитого опорного хавбека.

«Нельзя не признавать огромный след, оставленный Бускетсом в испанском футболе. Очень жаль, что он уходит из сборной. Серхио – один из наших важнейших футболистов за всю историю. Я пытался убедить его остаться, но его решение было окончательным. Я уважаю его выбор», – заявил Луис де ла Фуэнте, недавно сменивший Луиса Энрика в должности рулевого сборной Испании.