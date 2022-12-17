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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Новый тренер сборной Испании прокомментировал уход Бускетса

17 Декабря 2022 • 20:31 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что думает о решении Серхио Бускетса завершить выступления в национальной команде.

Об уходе 34-летнего полузащитника «Барселоны» стало известно на днях. Испанцы неудачно провели чемпионат мира в Катаре, вылетев в 1/8 финала от сборной Марокко – тот матч останется последним в составе «красной фурии» для знаменитого опорного хавбека.

«Нельзя не признавать огромный след, оставленный Бускетсом в испанском футболе. Очень жаль, что он уходит из сборной. Серхио – один из наших важнейших футболистов за всю историю. Я пытался убедить его остаться, но его решение было окончательным. Я уважаю его выбор», – заявил Луис де ла Фуэнте, недавно сменивший Луиса Энрика в должности рулевого сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Серхио Бускетс Луис де ла Фуэнте
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